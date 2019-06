Yanet García calienta las redes con traje de baño idéntico a la sexy mujer de la Champions

Yanet García se ha convertido en una de las "sex symbol" más candentes de la farándula en Latinoamérica, cada día cautiva más a sus fans con sus exuberantes curvas.

Y es que la sexy conductora del programa "Hoy" no deja mucho a la imaginación y presume constantemente su "derrière" en redes sociales.

En esta ocasión Yanet García mostró su anatomía usando un sensual y ajustado trikini que desató los halagos de sus seguidores en Instagram.

La también actriz acompañó la imagen con tres emojis de monos tapándose los ojos. La publicación tiene más de 580 mil corazones.

La mexicana luce sus esbeltas piernas y su envidiable derrière con el revelador atuendo y una gorra negra.

El atuendo fue comparado con el que usó la hermosa rusa Kinsey Wolanski en la final de la Champions League entre Liverpool y Tottenham.

La sensual joven decidió quitarse la ropa y correr en la cancha para promocionar la página de su novio, pues ambos son youtubers.

En su prenda llevaba letras blancas donde se pudo leer “Vitaly Uncensored”, un canal de YouTube en el que participa la modelo y que actualmente dispone de 9,9 millones de seguidores, y en el que también aparece su pareja.

La cuenta de Instagram de la modelo rusa ya no se encuentra disponible. Cuando se busca la cuenta de Kinsey Wolanski, este es el mensaje que aparece

"Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página".

Posteriormente, fue la misma Wolanski que confirmó que su cuenta había sido hackeada.

When you grow to 2.5m followers over night and then your account gets hacked…… just run it off kins. This is an emotional roller coaster 😂 pic.twitter.com/abZ2vW0zTT

— Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) June 2, 2019