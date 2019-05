Cecilia Galliano publica foto en la graduación de su hija y ambas lucen sexys

Cecilia Galliano siempre ha sido muy reservada con respecto a su vida íntima, en especial con la identidad de sus hijos.

Sin embargo, esta vez no pudo evitar mostrar lo orgullosa que se siente de que su hija Valentina concluyera la preparatoria.

La sensual argentina de 39 años compartió la alegría de ver a la joven de 19 graduándose de la prepa en Florida, donde estudia desde hace algunos años.

"Cerrando una experiencia #graduación #farragut #avefenix #mihija #amordelsano”, escribió junto a la foto donde ambas lucen hermosas.

Ella siempre evita subir imágenes de momentos tan personales, pero esta vez el orgullo era tal que compartió una imagen a la salida de la graduación de su hija con el siguiente del mensaje:

La imagen logró mas 56 mil “me gusta”, donde amigos cercanos de la argentina la felicitaron, entre ellos Omar Chaparro y Julio Camejo, quienes han reconocido el trabajo de Ceci como madre.

"Y es ahí es donde todo el esfuerzo, las desveladas, las horas extras trabajada, valieron la pena. Siéntete orgullosa de ella pero también de ti", escribió Camejo.

Sin duda la conductora está pasando por un buen momento en su vida, pues además de tener una agenda cargada de trabajo luce más guapa y feliz.

Instagram

Enfermedad que la acompaña

Cecilia Galliano ofreció una sincera entrevista en la que habló acerca de su estado de salud y el de su hija, quien se recibió de Biolóloga Marina.

La conductora narró que se sintió con mucho miedo cuando su hija, que en aquel entonces tenía 15 años, fue intervenida por un problema que tenía en el seno, afortunadamente su padecimiento no tuvo consecuencias graves.

Mientras que ella padece disautonomía, un trastorno que afecta el sistema nervioso autónomo y la autoregulación de temperatura, presión y pulso se desequilibran.

"Estábamos haciendo Sabadazo y entonces me da una presión muy grande en la cabeza, y se me pone todo nublado y Omar me dice ‘Ceci, presenta al aplauso al público’, él sabe que yo nunca hablo argentino en un programa y entonces le dije “¿y vos quién sos? ¿Por qué me hablas así’? ¿Quién es el aplauso al público?’”, narró la conductora.

Durante la entrevista dijo que en esa ocasión tuvo que ser trasladada en ambulancia pues iba con la presión alta; al ser diagnosticada los especialistas le explicaron lo que sucede.