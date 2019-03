Actriz peruana intentó quitarse la vida y publica fuerte imagen de sus brazos cortados

Angie Jibaja colapsó e intentó quitarse la vida, luego de que el Ministerio de la Mujer, Perú, le quitara la custodia de sus hijos y se la entregara a su hermana.

La actriz peruana se encuentra en un estado de depresión y fue ella quien publicó fuertes imágenes de uno de sus brazos ensangrentados con mensajes "estoy muerta en vida".

Al parecer las cosas se están saliendo de control en la vida de la también modelo, y con esto está dando gritos de auxilio. Sus fanáticos piden que la ayuden de emergencia.

Previo a la publicación del video cortándose los brazos, la modelo publicó unas historia en Instagram donde describe cómo se siente.

"¿Algún problema más? No hada peor de lo que ya me hicieron. Separarme de mis hijos es lo más fatal que hicieron. Yo no estaba tan mal, ustedes lo consiguieron. Los odio, esto no es justo, los extraño, no puedo más sin mi familia, mis hijos son mi vida, sin ellos estoy muerta en vida", reveló.