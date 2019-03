Paola Chuc: "Me llevaré la camisola de la Selección para cantar a todo pulmón el himno"

View this post on Instagram

Date el tiempo para disfrutar todo lo que la vida te está regalando en este momento, agradécele a Dios por todas esas personas que estuvieron y están en tu vida porque de ellas aprendiste y seguirás aprendiendo. Respira, vive, vive sin rencores, vive sin ataduras, siéntete libre de hacer lo que quieras cuando deseas. 🍂 #guatemala #smile