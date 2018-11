Hancer y un exacadémico unen su talento y te pondrán a bailar con "Llorar por ti"

En 2011 Hancer representó a Guatemala en el reality "La Academia", en donde tuvo la oportunidad de conocer al venezolano Ronald Martínez.

Aunque el intérprete suramericano eliminó de la competencia al guatemalteco, entre los dos surgió una amistad que han mantenido durante 7 años y hoy la vida los une con su talento para presentar el tema "Llorar por ti".

El tema fue lanzado el pasado 11 de noviembre en todas las plataformas digitales.

En una entrevista con Publinews, el artista nacional nos reveló cómo y por qué 7 años después se dio esta fusión, entre otros detalles de su vida privada.

Rompiendo fronteras

Ustedes se conocieron en México, ¿cómo se dio esa amistad que ahora se convierte en colaboración musical?

Por ser extranjeros y estar en un proyecto tan importante como La Academia te cambia la vida, logras afinidad con los que están de otros países ajenos a México. Luego del reality, vivimos juntos allá por parte de Azteca, pues teníamos algunos proyectos que cumplir.

En 2013 regresé a Guatemala para iniciar mi carrera como solista y ambos estuvimos pendientes de la carrera de cada uno, apoyándonos, en comunicación y cultivando la amistad.

Los tiempo de Dios son perfectos y hoy se dio la oportunidad y estamos súper contentos con el proyecto.

¿Cuéntanos cómo se dio Llorar por ti?

El me llamó para comentarme que le encantaba lo que estaba haciendo con Pedro Cuevas y me dijo: 'Negro, tengo un tema que quiero mostrarte y me encantaría poderlo presentar en Guate', me lo envió y lo empezamos a trabajar en cuatro o cinco meses ya lo teníamos listo.

Toda la producción fue hecha aquí en Guatemala, la mezcla la hizo en Miami con ingenieros en masterización que han trabajado con Daddy Yankee, Jennifer López, Wisin y Yandel.

Músicos guatemaltecos colaboraron con ustedes en el tema, ¿cómo fue que trabajaron con ellos?

Ambos somos cantante tropicales latinos y no nos gusta dejar a un lado los instrumentos en vivo que le dan eso orgánico a las canciones en la actualidad.

Ya cuando teníamos el 60% del tema trabajado queríamos agregarle algo que le diera más vida y estilo tropical y fue que pensé en Napoléon Robleto, no solo es de mis mejores amigos sino que es excelente con el piano. De Piva fue idea que viniera Raúl Fuentes de El Tambor de la Tribu porque es genial con las guitarras, así fue como surgió la idea de que ellos colaboraran y creo que sumaron increíblemente a la canción.

¿El video fue grabado aquí, por qué lo decidieron así?

Fue más que todo por agenda, era más fácil que él viniera a Guatemala, además que él quería conocer el país y grabarlo de una vez hizo más práctico el trabajo.

Yo espero que con esta canción tenga más exposición a nivel internacional y seguir representando a Guatemala.

¿Porqué hasta ahora se dio trabajar juntos?

Se fue dando de una manera natural, creo que también la madurez de ambos como artistas nos permite defender un proyecto como este. Si lo hubiera hecho hace cuatro años no creo que hubiera podido sacarlo adelante, por conocimientos y por seguridad como artista. Hoy en día, ambos nos metimos al proyecto para sacarlo adelante y ejecutarlo.

En la intimidad

El intérprete nacional se comprometió con su novia Gabriela Luna hace un par de meses, ambos coincidieron en el reality de TV Azteca.

Los jóvenes cantantes asistieron al concierto que el puertorriqueño Marc Anthony ofreció en Cardales de Cayalá. Luego de escuchar y bailar los románticos temas, él se dispuso a pedirle a Gaby que fuera su esposa con un anillo de compromiso.

La respuesta fue un emocionante “¡Sí!” y hoy, ambos compartieron en sus redes sociales una fotografía en la que plasmaron el inolvidable momento.

¿Cómo han mantenido una relación a larga distancia?

Hemos estado adaptándonos y acostumbrándonos a tener una relación así. No sé cómo lo hemos logrado, pero después de siete años seguimos juntos. Ninguno de los dos se lo había planteado solo tratamos de vivir el momento.

El amor nos ha hecho estar juntos.

¿Para cuándo la boda?

Es un compromiso sin fecha todavía, ella viviendo allá todavía y yo aquí resulta complicado. Aún no sabemos si sería mejor que ella se venga a vivir aquí o yo me vaya allá. Gaby está terminando su servicio de Odontología y yo con proyectos en puerta.

Ha sido transición bien complicada, pues yo he trabajado estos siete años duros para consolidar una carrera en mi país y es difícil irme en estos momentos.

Estamos juntos y creo que eso es lo más importante, ambos nos apoyamos en lo laboral y personal. Aunque no haya fecha estamos convencidos que eso es lo que queremos.

¿Qué ha sido lo más difícil que les ha tocado vivir?

Han cambiado las dificultades a las que nos enfrentamos, primero fue lo económico, pues no podíamos viajar seguido.

Ahora ha sido la comunicación, aunque tiene que ser el factor que te mantenga unido a veces uno lo descuida por las prioridades que tienes a la mano, como el trabajo.