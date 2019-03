El primer tráiler oficial de Toy Story 4 revela un nuevo personaje

Disney Pixar finalmente presentó el primer avance extendido de Toy Story 4. El clip de poco más de 2 minutos y medio de duración muestra a Buzz, Woody y toda los juguetes reunidos en una nueva aventura.

Su estreno está previsto para el 21 de junio.

El avance presenta a su nuevo personaje, Forky, quien es el punto de partida de esta cuarta entrega, mientras que el vaquero protagonista se reencuentra con su examor, Bo Beep.

Forky tendrá una crisis de identidad, porque en realidad es un tenedor de plastilina, y se fugará de casa y Woody acudirá en su busca y por el camino encontrará a la bella pastora.

Here’s the brand new poster for #ToyStory4 . See the film in theaters June 21. pic.twitter.com/oPIrQwe8WU

Además del esperado avance, revelaron un nuevo póster oficial que muestra en mayor detalle a los viejos y nuevos personajes de la historia.

Por ello, cuando el nuevo trabajo manual de Bonnie se convierte en un juguete llamado Forky, Woody buscará convencerlo de que abrace su destino como juguete y por qué es tan bueno serlo", dice la sinopsis de la nueva entrega del filme.

El tenedor se convierte en el juguete más preciado de Bonnie. Así que todos tienen una misión: protegerlo. Pero todo se complica cuando el tenedor, que no se cree un juguete, se escapa.

El tráiler también muestra tres nuevos personajes claves que se unen al universo de Toy Story:

Dirigida por Josh Cooley, la cinta le da nuevamente la bienvenida a Tom Hanks y Tim Allen como Woody y Buzz, así como a sus antiguos amigos jueguetes con la voces de Joan Cusack, Blake Clark, Wallace Shawn, John Ratzenberger, Jeff Pidgeon, Estelle Harris, y Don Rickles.

Final line, final session as Woody of Toy Story 4. We rode like the wind, to infinity and beyond. Hanx pic.twitter.com/v87ZYNyzx8

— Tom Hanks (@tomhanks) January 30, 2019