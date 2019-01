FOTO. Bo Peep regresa en Toy Story 4 con un sorprendente y renovado look

Pixar dio a conocer un breve teaser de Toy Story 4, este adelanto que trae de regreso a un personaje que no apareció en la última entrega.

Se trata de Bo Peep, la bella y tierna pastora que mantenía un romance con Woody, volverá en esa cinta con un look sumamente renovado.

Como se puede apreciar en el clip, la muñeca tendrá un atuendo mucho más acorde a los nuevos tiempos, reemplazando su falda por unos pantalones y mostrando una actitud mucho más decidida.

Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack vuelven a prestar sus voces para Woddy, Buzz y Jessie (en su versión original) respectivamente.

See Bo Peep in #ToyStory4 in theatres June 21. pic.twitter.com/WIcH4PKoAT

— Disney D23 (@DisneyD23) January 28, 2019