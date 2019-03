VIDEO. Conductora de Azteca pierde el control y agrede a músicos en plena calle

En redes circula un video en el que un grupo de músicos de regional mexicano denunciaban a Abril Cervera por no querer pagarles por su trabajo y agredirlos verbalmente.

Los hechos ocurrieron en Monterrey, Nuevo León, cuando en el programa matutino de la cadena TV Azteca Noreste "Cada Mañana" llevó a su estudio al Mariachi Juvenil de Apodaca.

Ella los contrató para celebrar el cumpleaños del productor, pero después de la emisión no quiso pagarles. Al parecer, quería que trabajaran sin cobrar porque "la televisión es publicidad para ellos".

De acuerdo con el músico que aparece en el video viral, solo tocaron tres canciones debido a que ya habían esperado durante más de una hora.

La agrupación salió del foro de televisión y no dudaron en hacer un vídeo para denunciar a la presentadora. "Abril no quiere pagar porque tocamos 3 canciones y esperamos una hora con 20 minutos, que se cobra en 4 mil pesos…".

"Obviamente si esperas una hora puedes cubrir una serenata completa, pero la televisión así no lo ve. Quieren que hagamos lo que ellos digan, pero nosotros no trabajamos así, vendemos calidad, hacemos el servicio bien y se paga lo que es", dice el músico.

Cuando la experta en moda salió de lugar, se acerca a ellos y entre gritos les reclama por haberse ido. Además, les dice algunas groserías.

"¿Por qué se fueron después de 3 canciones? ¿Quién les dijo? No es por tiempo, pendejo, a mí nunca me dijiste que era por tiempo, estúpido. No me interesa tu puto tiempo, estás ahí y termina tu trabajo, no tienes educación. Y grábame, cabrón, me vale madre, estúpido", decía mientras tiraba una guitarra al piso.

Las reacciones

El matutino donde ella trabajo compartió un comunicado, que también se leyó al aire, donde este conflicto no "refleja la ideología de Azteca Noroeste y de este programa 'Cada Mañana"".

"Es un conflicto que, como programa deseamos que se resuelva con civilidad y compañerismo entre ellos, estamos convencidos de que todos podemos tener diferencias y problemas; sin embargo, rechazamos cualquier forma de agresión verbal o física. Brindaremos todo el apoyo a ambas partes para que de la mano del diálogo encuentren el punto de solución a lo ocurrido".

Por su parte, Abril Cervera se pronunció en Facebook para defender su postura:

"Hay mejores mariachis que tocan mucho mejor calidad musical y que saben que la televisión es publicidad para ellos", justificó.

Facebook

En medio del escándalo, también surgió un video de un programa transmitido hace tres semanas. Debido a que Cervera es colaboradora de moda en la emisión matutina, estaba criticando algunos atuendos de los famosos en las alfombras rojas.

Pero llamó la atención por sus comentarios racistas sobre las mujeres afroamericanas.

"A mí me dicen que soy racista, pero siempre he dicho que las negras son muy nacas, una que otra se salva, pero esta señora no", refiriéndose al atuendo de Whoopi Goldberg en una entrega de los premios Oscar.

A través de redes sociales hay quejas dirigidas a la cadena para que se despida a la presentadora.

