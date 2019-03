VIDEO. Famoso estilista deja en evidencia a Galilea Montijo de hacerle brujería

Galilea Montijo no deja de estar en el foco de la polémica, desde hace un par de años se ha convertido una de las celebridades mexicanas que generan más tendencia en las redes.

Ya sea por sus opiniones cinematográficas, por las fotos que publica o por su interacción con los invitados que llegan al programa "Hoy".

Una vez más, un reconocido estilista de la farándula mexicana aseguró que la conductora del matutino está haciendo de nuevo brujería y pues hizo un ritual contra él.

Daniel Urquiza publicó aseguró que Gali llevó a cabo un acto de esta categoría dentro del foro de Televisa, donde realiza las grabaciones.

Según contó, acudió a la televisora de San Ángel para realizar una promoción de sus extensiones de cabello cuando se dio cuenta de lo que la celebridad hace.

"Me vale madre que me este haciendo brujería porque ya mi padrino me dijo que me está haciendo brujería, no me voy a callar no le tengo miedo a nada ni a nadie, porque yo no tengo un jefe así es que con la pena", dijo . (a partir del minuto 7).