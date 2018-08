Andrea Legarreta regresa al programa "Hoy" y los televidentes la destrozan

Dicen que no somos quienes hacemos el viaje, el viaje nos hace a nosotros… #Dicen… No queda más que agradecer cada instante y guardarlo en el álbum de nuestras mejores memorias… El amor… Las risas… Las sorpresas… Las aventuras… Las primeras veces… Los paisajes… Las personas… Los sabores… Los aromas… Lo vivido y lo aprendido en familia y de manera individual… El crecimiento de cada uno… Gracias Dios por la oportunidad de esta mágica, espiritual, bella, única e inolvidable experiencia… Vale la pena luchar por conseguir nuestros sueños… #GraciasPorTanto 🙌🏻🙏🏻💕💕💕💕👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 LA VIDA ES HOY!! @vietnamstayprivatetour

