Cantantes cristianos se unen para ayudar al pastor guatemalteco Julio Melgar por su cáncer

View this post on Instagram

Hoy recibimos varias llamadas de amigos entrañables, mientras nos animaban y nos expresaban el amor de Dios, una de esas personas preciosas de la nada empezó a cantar: "Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi Padre y mi Padre me ama " Nos inundo un gozo inexplicable, creo que en medio de la prueba o circunstancias difíciles no podemos dejar de adorar y reconocer que somos sus hijos, el es soberano creador de todas las cosas, del universo, el es todo poderoso pero sobre todo es mi papá y él me ama 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Amo esa realidad que sobre todo es mi padre y mi padre me ama, él nos ama.