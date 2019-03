Actriz se pronuncia tras recibir críticas por su parodia de Yalitza Aparicio

Hace unos días la cadena Televisa se vio envuelta en críticas y polémica gracias a uno de sus programas. Fue en “La Parodia” en donde la actriz Yeka Rosales hizo una caracterización de Yalitza Aparicio que no fue bien recibida por el público.

Según las fotos y videos que se viralizaron en las redes sociales, Yeka aparece con la cara pintada para simular ser más morena y una peluca con el cabello liso y negro. Además, está utilizando un vestido muy similar al que usó Aparicio en los premios Óscar 2019.

Para muchos espectadores, esta parodia resalta el racismo hacia los indígenas, además de los gestos exagerados que empleó Rosales para interpretar su papel. Las críticas no se hicieron esperar.

La respuesta

Tras recibir una ola de comentarios negativos por el contenido del programa, específicamente por la parodia a Aparicio, Yeka Rosales decidió pronunciarse al respecto.

La mexicana se mostró sorprendida por las reacciones en las redes sociales y decidió enviar un mensaje.

“Yo no discrimino, hago el papel que sea. A mí me parece que quienes discriminan son los que me dicen que no debo hacer personajes de morenas”, indicó.

En una entrevista con Infobae México, Rosales explicó que se trata del primer episodio de la nueva temporada del programa, pero que su intención nunca fue ofender, sino entretener.

“Jamás me he burlado de alguien. Yo en lo personal admiro mucho a Yalitza… Esto se salió de control. Creo que está de moda criticar y atacar por todo en redes sociales”, agregó.