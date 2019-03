Crean 20 cuentas de Twitter para insultar a Meghan Markle

Más que no despertar simpatía, Meghan Markle ha generado un odio desde que apareció en la vida pública de la Familia Real Británica.

La vida de la Duquesa de Sussex se complicó desde el mismo momento que le dio el "sí, quiero" al príncipe Harry, tanto que han creado cuentas para "trolearla".

Ella ha sido muy criticada desde que se anunció su relación, el pueblo británico no ha dejado de cuestionarla por su comportamiento y sus decisiones.

I hate her shy act. She's the most annoying person ever. No wonder she couldn't make it in Hollywood #megxit @KensingtonRoyal can't you see she's making a fool out of everyone!

— JBay (@jmdemira) March 6, 2019