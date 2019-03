Thelma Fardin enfrenta crisis económica tras denunciar a Juan Darthés

View this post on Instagram

Toda esta ola me sigue sorprendiendo cada día. Me sorprende la violencia, la saña, la maldad. Pero afortunadamente también me sorprende la cantidad de personas maravillosas que me sigue cruzando el camino. Dar notas es una responsabilidad enorme para mí, porque ya no hablo solo por mí, hay una causa desgarradora detrás y batallo todos los días para “estar a la altura” cómo le pedí a ese periodista en la conferencia del 11 sin saber que sería el presagio para la frase que me repito cada día hacia mis adentros. Este camino sinuoso me cruzó con @solesimond y @eugenitica que me rodearon de amor y comprensión para poder generar este número de cara al 8M. Gracias por tus palabras Sole, antes de conocernos su editorial del mes de enero ya había logrado conmoverme. Esta editorial, después de nuestros encuentros, refleja que no nos equivocamos cuando aceptamos encarar esta tapa, porque puede verse el amor, el respeto, la comprensión y sobre todo la empatía con la que me recibieron. Cada quién adquirió un rol en esta lucha, gracias por usar el suyo para construir. GRACIAS 💜