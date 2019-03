VIDEO. Cachan a Arath de la Torre en candente e íntimo momento con su esposa

Como todo ser humano normal, las celebridades también pasan por momentos bochornosos en su vida que a veces quisieran borrara, este fue el caso de Arath de la Torre.

El momento quedó grabado por uno de sus hijos y difícilmente el actor lo podrá olvidar.

La hija del galán de telenovelas lo cachó en una candente situación y algo comprometedora junto con su esposa, y provocó que el video fuera reproducido hasta el momento más de 230 mil veces.

En las imágenes grabadas en el celular de su hija, él y la actriz Susy Lu se se pueden ver disfrutando de un apasionado momento dentro de un jacuzzi besándose con mucho fuego.

El actor mexicano se ve en el video sin camisa mientras besa a su esposa quien porta un sensual traje de baño rojo, sin embargo, el momento se interrumpe dramáticamente por la voz de uno de sus hijos.

"Mamá qué asco, qué asco!", dijo uno de los hijos, al escuchar la voz dejó de besarla y puso una cara de sorpresa y vergüenza que causó mucha risa entre sus seguidores.

Aunque obviamente no fue grabado por el actor, el video fue compartido en su cuenta de Instagram.

"Cuando tus hijos te apañan y reaccionas como puerto. Chiflando y aplaudiendo".

Quiere seguir sus pasos

El actor no pudo evitar que el talento lo heredera su primogénita Gala, y aunque durante mucho tiempo los famosos papás trataron de que la pequeña llevara una vida normal, ellos compartieron escenas en la telenovela "Mi marido tiene más familia".

"No puedo más que estar agradecido con Juan Osorio, siempre me había dicho: ‘Cuándo lanzamos a Gala’, y la verdad es que mi mujer yo siempre hemos sido muy escépticos en el sentido de que no lo tome como un trabajo, pero uno no se puede escapar a lo que le toca en la vida y Gala, sin ser mi hija, está haciendo un trabajo muy bonito", dijo.