La duquesa Meghan Markle se hace tatuaje en su séptimo mes de embarazo

الثنائي الأشهر عالميا الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال زيارتهما لدار اسني الثالثة المتواجدة بمركز جماعة اسني القروية بإقليم الحوز صباح يوم الأحد، حيث قاما بالتقاط صورة جماعية مع أطر وتلميذات الدار . . . الأمير هاري وعقيلته في أول يوم لهما في المغرب♥️ . #princeharry #meghanmarkle