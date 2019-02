FOTO. Filtran video sexual de la actriz Bárbara de Regil en sitio para adultos

De nuevo vuelve a causar polémica Bárbara de Regil luego de que se filtrara un video sexual en una página de cine para adultos.

La sensual actriz sorprendió a sus miles de seguidores tras darse a conocer que aparecía en una publicación en la famosa plataforma, muchos no creían que fuera ella.

La protagonista de la serie de televisión Rosario Tijeras, fue evidenciada en uno de los portales más populares para adultos, nos referimos al sitio Xvideos.

Según medios mexicano, el audiovisual se podría tratar de un capítulo de dicha serie y aunque ella no se ha pronunciado al respecto, el video ya alcanzó las 82 mil 565 reproducciones.

Twitter

Una mamá muy joven

La sensual celebridad ha demostrado ser una de las mamás más amorosas en el mundo del espectáculo, pues en todo momento está al pendiente de su hija Mar Alexa

En sus redes sociales comparte lo feliz que es a su lado y lo orgullosa que se siente de ella.

Luego de haberse convertido en mamá a los 16 años, ella dijo que aunque no ha sido sencillo fue el regalo más grande que pudo recibir por parte de la vida.

Incluso, recientemente compartió en su cuenta de Instagram una imagen a esa edad cuando recién tuvo a su hija con ella.

La fotografía fue acompañada de un emotivo mensaje, en el cual la actriz proyecta lo feliz que ha sido como mamá y la fuerza que la inspiró a salir adelante, pues el padre de Alexa nunca estuvo presente.

"Yo a los 16 años ya era Mamá… Y me convertí en la MUJER que normalmente estaría por convertirme ahora … pero No …. la vida me regalo una pila que se mete en el corazón , en el Alma y en la cabeza , la vida me regalo una compañera … pero lo más importante… esta compañera me dio algo que se llama FUERZA , PODER , DECISIÓN … Porque ser mamá a esa edad o ser mamá Soltera ( que las dos fueron mi caso )Te da una fuerza y un poder emocional IRREAL …. Te das cuenta que tienes q seguir y punto …. La fuerza emocional brilla y se expande hacia todos lados. Brilla tanto que aprendes rápido , Aprendes tan rápido que BRILLAS aún más…", escribió la famosa.