Pedro Cuevas: "Atreverse a ser diferente te abre las puertas de tus sueños"

Pedro Cuevas, quien saltó a la fama con "Duosway", ha logrado consolidarse como solista, con ritmos pop, tropicales y posicionándose en los primeros puestos de las radios a nivel nacional.

El cantautor guatemalteco continúa cosechando éxitos y esta vez lo hace tras el lanzamiento de su más reciente producción "Loka", tema que grabó junto al cantante Billy The Diamond.

Muy emocionado, el artista nacional manifiesta estar muy satisfecho con el material audiovisual que lanzaron, el cual viene junto a una imagen más alocada.

En una entrevista con Publinews nos contó cómo resultó esta canción siendo una aventura para él; además habló de su hija Lara y sus planes con Florecita Cobián.

¿Cómo surgió "Loka"?

La canción le sentó muy bien a mi carrera, fue como una ventana para atreverme a cosas diferentes. Es un tema que resultó siendo como un "starter" que necesitaba y algo totalmente distinto.

Estábamos en el estudio con Billy, eran como las dos de la tarde cuando empezamos a componer. Después de 16 horas sin aterrizar algo en concreto, comencé con la primera estrofa, a él le gustó mucho así que la trabajamos. Al terminarla se las compartimos a unos amigos, uno de ellos conocía a la gente de Warner y así nació Loka.

El video es alocado, ¿de quién fue la idea?

En Guatemala somos cerrados y nos cuesta atrevernos a ser diferentes, con esta canción era posible alocarnos. Por eso le dije a Billy que payaseáramos e hicimos lo que nos dio la gana.

Me la pasé muy bien con ella, me puedo vestir un poco más loco gracias a ese tema que me permite hacerlo, además es un look que llevaré también con los nuevos proyectos que tengo.

¿Qué proyectos vienen para ti?

Más adelante trabajaré canciones más baladas, también colaboraré de nuevo en el género regional mexicano, voy a cantar con los de "Adictiva". La mayoría de proyectos están enfocados en ese género, con unas letras baladas que compuse para ellos.

La disquera mexicana que me apoya también me dijo que nos lanzáramos mi proyecto enfocado en este género, entones será una mezcla seria con un look alocado.

¿Cómo ha cambiado Pedro Cuevas desde "Duosway, tanto en el ámbito profesional como el personal?

He madurado un montón, soy más tranquilo. Siempre fui luchador y lo sigo siendo, pero antes era muy impulsivo. También he mejorado en la composición de las canciones, ahora son más serias, obviando la de Loka que es para molestar. Soy más paciente, algo sumamente importante en esta carrera.

Sigo siendo soñador, pero más realista.

¿Con quién te gustaría hacer una colaboración?

Me gustaría trabajar con la Banda MS, Christian Nodal, eso pensando en el género regional mexicano. Ahora mis preferidos serían Marc Anthony o Bruno Mars, aunque en realidad no me importaría con quién porque admiro a todos los artistas, por algo están en esta carrera.

Mas de cerca

¿Quién eres fuera del escenario?

Soy muy ordenado, negociante, estricto, perfeccionista. Me gusta jugar como niño, me la paso buscando con qué entretenerme. Mis hobbies ahora son las motos, disfruto el tiempo con mi hija y mi mujer.

¿Cómo te ha tratado la paternidad?

Re bien, me falta un poco de paciencia y trabajar en ella. Cada vez estoy más contento y más enamorado, tengo ganas de enseñarle todo.

¿Piensas casarte con Florecita?

Si claro, feo decirle mi mujer porque es un título que no me gusta pero de todo lo demás es igual como si estuviéramos casados.