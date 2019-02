VIDEO. "Yo quiero una Yalitza para mi casa", dijo Yuri sobre la protagonista de "Roma"

Lo que tenía como finalidad una crítica en buen alid para Yalitza Aparicio por parte de de su compatriota Yuri, terminó siendo objeto de polémica y rechazo.

La cantante mexicana habló sobre la actriz de origen indígena tras ser nominada a Mejor Actriz en los premios Oscar de la Academia.

La intérprete de temas como "Detrás de mi ventana" y "La maldita primavera", dijo que le "urgía una Yalizta para su casa", durante una entrevista en el programa "Ventaneando".

Si alguien me está viendo ahí de Oaxaca, yo quiero una Yalitza para mi casa. Me urge para apapacharla, para que coma con nosotros, para que se vaya de vacaciones con nosotros, para que cuide a mi hija", mencionó.

Yuri aplaudió el trabajo del director también mexicano Alfonso Cuarón, ganador de la estatuilla a Mejor Director.

Sin embargo, sus palabras dieron a entender que quería una "Yalitza" como empleada doméstica.

Por supuesto, lo usuarios en redes sociales se mostraron ofendidos por tales aseveraciones.

Recién vio la película, indicó la cantante. Al mismo tiempo indicó que "no dejó de llorar" al verla porque le recordaba al tiempo cuando vivía con sus padres.

No importa que ella no haya estudiado teatro, yo no soy actriz, respeto mucho a la gente que estudia, que se ha matado para representarnos, también tienen un valor muy importante", indicó.