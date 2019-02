Premios Oscar 2019: Conoce el listado completo de ganadores

Este domingo 24 de febrero se lleva a cabo la esperada ceremonia de la 91ª edición de los Premios Oscar. Estos galardones, entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, son de los más prestigiosos en la industria.

Los Oscar 2019 se celebran como ya es tradición en el Dolby Theathre de Los Ángeles, California. Se premian en total 24 categorías, entre las que destacan: Mejor película, Mejor actor y Mejor actriz, entre otros. Entre las más nominadas de la noche se encuentran “Roma”, de Alfonso Cuarón” y “La Favorita”, de Yorgos Lanthimos. Le siguen películas como “Green Book”, “Black Panther” y “Bohemian Raphsody”.

Esta es una de las galas que no cuentan con un anfitrión o conductor oficial. Las estatuillas son entregadas por celebridades de la talla de Chris Evans, Tina Fey, Jennifer López, Charlize Theron, Whoopi Goldberb y muchos más.

Además de los filmes, Latinoamérica se hizo presente de diferentes maneras, incluyendo la participación de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, que fue dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel; quien estará a cargo de la musicalización del segmento “In Memoriam” que está dedicado a recordar a todas las personalidades que fallecieron en el último año.

Countless stories, one night. The #Oscars, tonight at 8e|5p. pic.twitter.com/piYFkDAQMM

— The Academy (@TheAcademy) February 24, 2019