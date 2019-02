El mencionado concierto llegó a su fin, con algunos instantes que pasarán a la historia. Estos fueron los mejores momentos del concierto Venezuela Aid Live.

El encuentro organizado por Richard Branson, magnate del grupo Virgin, y Juan Guiadó, tuvo a algunos artistas sobresalientes en su tarima.

La finalidad de este concierto era la entrega de ayudas humanitarias al pueblo venezolano. También, se esperaban recaudar más de 100 millones de dólares.

Publinews Guatemala Rusia afirma que ayuda de EE.UU. a Venezuela es un "pretexto para una acción militar" La diplomacia rusa acusó asimismo a Washington de desplazar sus fuerzas especiales más cerca del territorio venezolano.

Estos fueron los instantes más comentados del concierto:

El momento que más lágrimas y emoción dejó, fue sin duda la presentación de Reymar Perdomo. La venezolana exiliada se hizo famosa por componer una canción dedicada a sus compatriotas que habla sobre la migración, llamada 'Me fui'.

#22Feb La venezolana Reymar Perdomo da apertura al concierto #VenezuelaAidLive con su canción "Me Fui", la cual narra su historia desde que decidió emigrar de Venezuela. Conéctate #EnVIVO por: https://t.co/H0hJAbOTK8 pic.twitter.com/oeZ390V5EU — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) February 22, 2019

Entre las muchas presentaciones, hubo una que sobresalió por las palabras del intérprete. Miguel Bosé fue uno de los que habló con más franqueza.

"Pase lo que pase, siempre te amaré, Venezuela.Maduro, lárgate ya lo más lejos que puedas, porque Venezuela no es tuya", dijo. También le dedicó unas palabras a Bachelet: "Aprovecho para decirle a la altísima comisionada Michele Bachelet, que venga de una puñetera vez. Mueve tus nalgas y haz lo que tengas que hacer, porque si no, no sirves para el cargo."

Miguel Bosé @BoseOfficial le dice a la Alta Comisionada @Bachelet "Mueve tus Nalgas y ve a #Venezuela y si no "RENUNCIA AHORA" Bravo Miguel Bosé…. #VenezuelaAidLive pic.twitter.com/fbBQan7W9D — Robert Alison19 🇨🇱🗿🇺🇸 (@Ralison191) February 22, 2019

Por supuesto, el aspecto político y diplomático del concierto vino con el encuentro entre Duque y Guaidó. Los mandatarios se reunieron y se abrazaron fraternalmente. Al parecer, Duque le dio un parte de tranquilidad, y le aseguró que las ayudas humanitarias serían entregadas según lo acordado.

¿Qué le pasó a Juanes? Esta fue la pregunta que muchos se hicieron durante su presentación. Tuvo que parar de cantar, ya que al parecer un grupo de personas estaba peleando en el público. "Qué es esto, hombre?", fueron las palabras del cantante paisa, visiblemente molesto. Luego de unos instantes reanudó su presentación.

#VenezuelaAidLive |Uno de los últimos, y más esperados, artistas en presentarse en el Venezuela Aid Live era el antioqueño Juanes. Mientras estuvo cantando ‘Odio por amor‘ tuvo que detener su presentación. https://t.co/S78KCacHrp pic.twitter.com/efZCJTRfxf — Revista Semana (@RevistaSemana) February 22, 2019

Otro momento que llamó la atención fue cuando, por fin, Chyno y Nacho se abrazaron en el escenario. El dúo venezolano se ha manifestado muchas veces, cada uno por su parte, en contra del gobierno de Maduro. Ahora, los fans soñaban con verlos juntos de nuevo, y así fue.

El concierto #VenezuelaAidLive unió de nuevo en tarima a Chyno y Nacho. Siga los detalles del concierto en >>> https://t.co/mLHBoES7wE pic.twitter.com/ZRltwMe0rI — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 22, 2019

Finalmente, el cierre del concierto tuvo a Richard Branson y a Fonseca cantando el clásico de John Lennon: 'Imagine', que ha sido considerado históricamente como un himno a la paz.