Revelan la lista de los actores que han sido despedidos de Televisa en estos días

Mi intención hoy es vivir feliz a pesar de los obstáculos, del miedo, de las malas energías, de los que no te desean bien… soy más fuerte que todo eso! Y tu? Enfrenta con la cara en alto lo que se venga, y siempre resuelve con amor; responde al odio con una sonrisa. Amén! Besos y feliz tarde. Yo ando por aquí ya en Ciudad Juárez.