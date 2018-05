Jorge Salinas: De galán de telenovelas a un descuidado look y sobrepeso

Un paparazzi captó a Jorge Salinas caminando muy tranquilamente por las calles de la Ciudad de México y nadie pudo reconocerlo.

El actor fue fotografiado junto a su esposa, la bella actriz Elizabeth Álvarez, y los dos hijos de ambos.

Jorge Salinas y su esposa / Foto: Twitter

Sin embargo, fue su look lo que llamó la atención, pues apareció con una playera en color azul y rayas blancas, pantalón de mezclilla y lentes oscuros.

Quien fue un galán de las telenovelas ahora luce irreconocible; se dejó crecer la barca y el pelo, además los notorios kilos de más.

Jorge Salinas irreconocible / Foto: Twitter

Jorge Salinas irreconocible / Foto: Twitter

A ella no le gusta

Casi tres años alejado de la televisión hicieron que el cambio fuera más impactante para todos sus fans.

El artista aseguró que no le importan las críticas por su físico y explicó la razón por la que hizo un cambio tan drástico en su apariencia.

"Los actores cambiamos de imagen, yo tengo la capacidad de subir y bajar de peso a disposición de los personajes gracias a Dios, lo importante es que se me juzgue en el set, en el escenario, en la pantalla, no importa el físico, importa el desarrollo histriónico. Yo agradezco mucho todos los comentarios buenos y malos porque finalmente a mí me sirven", indicó.

También confesó lo que le dijo su esposa tras la transformación.

"Ella no quiere que tenga el cabello largo, me dice que me lo corte, pero también me dice 'virtuoso eres por no tener ni una sola cana, si te sale cabello pues úsalo"", señaló en una entrevista.

