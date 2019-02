¿Lizbeth Rodríguez de "Badabun" se lanza como diputada? Foto lo comprobaría

Lizbeth Rodríguez, conductora de Badabun uno de los canales de YouTube más famosos en México, sigue dando de qué hablar y esta vez no es por descubrir una infidelidad.

La conductora de "Exponiendo Infieles" causó revuelo en redes tras revelarse su supuesta intención de lanzarse como candidata a diputada.

Al parecer ella busca un curul una diputación local en Tijuana por el partido Morena.

En la foto se ve la presunta postulación de Lizbeth Rodríguez para el distrito XIV de Tijuana, con el slogan:

"Si puedo acabar con la infidelidad, también puedo acabar con la corrupción".

La de Badabun quiere ser diputada de Morena en Tijuana. Ya Diosito recoge a todos los de Morena. 🙏🏼 pic.twitter.com/5avy7AysUR — Dafne Peña (@DafneHDSM) February 20, 2019

Sin embargo, para muchos usuarios la noticia no fue motivo de celebración, pues la han llenado de comentarios negativos y críticas.

"Jajaja, no dejo de sorprenderme. El pueblo tiene el gobierno que merece. Espero que sean inteligentes"

"Primero se quiso encuerar, pero tampoco la hizo. ¿Qué jodidos estamos como pueblo si lo consigue?

"Esa mujer ¿qué tiene en la cabeza?"

"Parece que se le safaron los cables, cada vez estamos peor"

"¡Qué diablos significa esto! Quiero pensar que es una broma de mal gusto"

Sin embargo, algunos internautas aseguran que la noticia es falsa y la imagen editada. Hasta el momento, Lizbeth no ha dado declaraciones al respecto.

Falso caso

Hace unos días la conductora Lizbeth Rodríguez, famosa por el programa Exponiendo infieles que se transmite a través de YouTube, rompió en llanto arrepentida y pidió perdón luego de arruinar una boda en la última emisión del programa.

Tras descubrir que el novio, llamado Alejandro había sido infiel a Mónica con su prima en varias ocasiones y desatar una gran pelea entre ambos, Lizbeth, arrepentida, dijo en sus redes sociales que estaba pensando continuar en la emisión.

En redes sociales circula una publicación que revela la supuesta identidad de los “novios” del último capítulo de la emisión, lo que pondría en duda la fidelidad del programa y por ende a todo el canal en general.

"Amigos hoy ocurrió una tragedia😔para que dejen de compartir los videos de Exponiendo infieles, se veían tan reales😔 Resulta que el último vídeo de badabun se hizo súper viral entonces como soy una acosadora de primera busque el perfil del chavo llamado "Alejandro" me metí a las fotos y revise cada uno de los perfiles a los que seguía, entonces me di cuenta que la tal Mónica se llama "Dana Dorel" me metí al perfil de Dana para checar si era ella y si tenía una prima llamada Jessica y me di cuenta que no era su prima si no su amiga en común y entonces me di cuenta que Jessica se llama "Alexis" me metí a revisar el perfil de Alexis para ver si era ella y efectivamente era ella, viendo sus fotos me di cuenta que tenía vato, entonces decidí mandarle mensaje al novio y me di cuenta que todo es Fake"