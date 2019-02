Kim Kardashian llega a alfombra roja con un vestido que muestra sin censura sus senos

View this post on Instagram

Kim Kardashian all'uscita degli Hollywood Beauty Awards con Chris Appleton. L'abito di Thierry Mugler del 1998 lascia poco all'immaginazione con ampio spacco e qualche pezzo di tessuto all'insegna del "minino indispensabile". E se vi state chiedendo perché Kim non sorrida in questa come in altre occasioni è perché è il suo segreto…di bellezza. Già, perché la star di "Keeping Up With The Kardashians" durante un recente Master Class di trucco, organizzato insieme al make-up artist Mario Dedivanovic, ha rivelato che il trucco per arrivare a 38 anni con la pelle liscia e senza rughe è "Non sorridere". Voi cosa ne pensate di questo look? #spysee