FOTOS. Actriz de Televisa sufre brutal golpiza en el baño de un club nocturno

Paola Villalobos, quien forma parte del elenco de la serie "Sin Miedo a la Verdad", fue víctima de una brutal golpiza cuando se encontraba en el baño de un club nocturno en la Ciudad de México.

Un grupo de mujeres agredió aparentemente sin causa alguna a la actriz de Televisa, todo sucedió dentro del club República, ubicado en Polanco.

Según informes que circulan en las redes sociales, la conductora del programa Furia Musical, las agresoras filmaron toda la pelea con el objetivo de compartirla en internet.

Tras la agresión se hicieron virales las imágenes en donde se puede ver el rostro de la actriz con un moretón en un ojo, así como un ligero derrame en el otro.

La cuenta de Instagram de Chamonic fue la responsable de dar un primer vistazo a lo que ocurrió, en donde denunció el terrible evento y aseguró que no puede ser posible que ahora hasta ir al baño se convierta en oportunidad de ser víctima de violencia.

En sus palabras

La propia artista relató a TVyNovelas los momentos de angustia que vivió cuando las mujeres comenzaron a atacarla con saña, sin ella saber la razón.

"Me golpearon horrible, me dejaron sin pedazos de pelo, tengo hoyos en la cabeza… traigo un derrame terrible; un ojo lo traigo normal y el otro todo rojo, horrible. Tengo que ir a que me hagan una radiografía", contó.

Villalobos incluso temió por su propia vida: "Yo le doy gracias a Dios que de verdad no me mataron esas hijas de…, que no me rompieron un vaso en la cara, porque ellas iban directo contra mi cara".

Twitter

Después de tan terrible experiencia, ella dice tener un sentimiento de inseguridad de solo pensar en salir a la calle.

Aseguró conocer la identidad de dos de las mujeres que la golpearon, las cuales piensa difundir para que el púbico esté enterado de toda la verdad.

"Ya dimos con dos de las agresoras, tenemos sus nombres y sus fotos, la idea es que la gente se entere quién fue y que lo hicieron sin motivo alguno. Cómo es posible que yo ya no pueda salir a ningún lado y sentirme insegura", aseguró.