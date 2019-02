Le llueven fuertes críticas a Paulina Rubio por no poder pronunciar “Beatles”

No es la primera vez que Paulina Rubio tiene que enfrentarse a duras críticas por su pronunciación. Esta vez, la cantante causó polémica en pleno programa “La Voz”, que se transmite en España. La intérprete de “El último adiós” es una de las juezas del popular show, aunque varios usuarios han demostrado que no están de acuerdo con su participación en la temporada.

El incómodo momento surgió durante la audición de uno de los concursantes, quien participó con el tema “Come together”, de la popular e icónica banda The Beatles. Cuando llegó el turno de Paulina de hablar, no pudo pronunciar correctamente el nombre del grupo, algo que le generó burlas en las redes.

Paulina Rubio fue una de las “coaches” que giró su silla tras escuchar la interpretación de Rosco. Como es de costumbre en el programa, los jueces deben “pelear” para ser elegidos por el concursante. Cuando llegó el turno de Rubio, ella aseguró que los Beatles eran una de sus bandas favoritas, pero la forma de pronunciar el nombre no pasó desapercibido por los otros jueces ni por el público.

El video ya se ha viralizado en las redes sociales y varios usuarios han comentado al respecto, especialmente por su inglés.

En este clip puedes ver el momento a partir del minuto 3:50.

Que vergüenza siendo cuando escucho a @PaulinaRubio hablar en @LaVozAntena3 imitando el acento español de una forma horrible. Otra cosa ella canta horrible, no sabe casi nada de ingles, no supo pronunciar the beatles uno de los jueces la corrigió. No la pongan mas de jurado 👎🏽👎🏽.

— pekeña lulu (@lapollita05) February 13, 2019