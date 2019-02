Yalitza Aparicio es traicionada por su espectacular vestido en los BAFTA

View this post on Instagram

AMAZING 😍 #baftaawards #Baftas #katemiddleton #catherinemiddelton #hrhduchessofcambridge #Duchessofcambridge #dukeofcambridge #hrhdukeofcambridge #duchesscatherine #princewilliam #williamandkate #houseofwindsor #britishroyals #royalfamily #instaroyal #williammountbattenwindsor