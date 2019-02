VIDEO. Lanzan primer trailer de "Frozen 2" y genera confusión

Elsa y Anna están de regreso y para sorpresa y alegría de los fans, Disney estrenó el primer tráiler oficial de "Frozen 2".

En su cuenta de Youtube Walt Disney Animation Studios compartió el avance de la película, donde Elsa demuestra sus impresionantes habilidades con el hielo.

Además, se puede apreciar a Anna, Kristoff, Sven y Olaf.

Este adelanto presenta una versión más intensa de la banda sonora de Christopher Beck como fondo musical de las nuevas aventuras de Elsa, quien luce una mirada más decidida.

A mitad del tráiler, los protagonistas pierden sus miradas en el horizonte con rostros de preocupación. Al parecer, algo sucede en Arandelle y tendrán que hacerle frente.

Para muchos usuarios este avance es muy sugerente pero, desde luego, nada explicativo.

En esta segunda parte de la película, se puede ver como Elsa se despojará de su emblemático vestido de princesa y optará por algo más cómodo. De hecho, en las imágenes se aprecia que ahora usará pantalones con una falda muy simple.

En medio del tráiler podemos ver a dos nuevos personajes, quienes han llamado mucho la atención de los fanáticos. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué están ahí? ¿Serán malos o buenos? ¿Ayudarán a Elsa y Anna o serán sus enemigos?

El primer nuevo personaje es una mujer de cabello ondulado.

Lo que si es cierto es que los fans de la cinta quedaron más a la expectativa de la nueva historia que se presentará, muchos indicaron que no será apta para niños.

Pues no sé qué trailer he visto yo pero te juro que no entiendo de qué va a ir la película. #Frozen2 #frozen

— Necore ♕ (@necoreonna) February 14, 2019