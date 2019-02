¿No celebras el Día del cariño? Las películas para quienes prefieren quedarse en casa

Llegó el Día del cariño, una fecha en que las personas suelen aprovechar la oportunidad para celebrar el amor y la amistad. Ya sea con detalles, regalos o sorpresas, las parejas y compañeros demuestran los sentimientos que tienen el uno por el otro. Este día se festeja a nivel internacional y es una temporada esperada por muchos, en especial por los amantes de todo lo que tiene que ver con romanticismo.

Sin embargo, también hay personas que no celebran San Valentín y que incluso prefieren mantenerse alejados de todo lo relacionado con amor. Ya sea si estás casado, con novio o soltero, quizás prefieras quedarte en casa y aprovechar el tiempo para estar solo y ver alguna película. Estas son algunas recomendaciones de filmes que puedes disfrutar desde la comodidad de tu hogar.

En Londres, a finales del siglo XIX, dos jóvenes ilusionistas se proponen alcanzar la fama. Uno de ellos es un consumado artista y el otro es un genio creativo, pero carece de la habilidad para ejecutar sus ideas. Al principio son compañeros, pero cuando un truco ideado por ambos fracasa, se convierten en enemigos irreconciliables e intentarán superarse y acabar el uno con el otro.

En el año 180, el Imperio romano lo controla todo. Máximo es un general muy importante para el emperador Marco Aurelio gracias a su valentía, pero esto ha generado envidia en Cómodo, el hijo del emperador. Cuando asume el poder, Cómodo ordena el arresto y ejecución del general, quien tiene que convertirse en gladiador para preparar su venganza contra la persona que le ha quitado todo.

La cinta original narra la historia del asesino en serie Charle sLee Ray, quien por medio de magia vudú traspasa su alma a Chucky, un juguete de moda de la época. En junio de este año se estrenará la nueva versión de este tradicional e icónico filme de 1988.

Un abogado felizmente casado conoce a una atractiva mujer de negocios y se permite tener un desliz con ella. Sin embargo, ella amenaza con destruirlo cuando él decide terminar la fugaz relación que tuvo a su lado.

