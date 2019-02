¿Quiénes se coronaron como ganadores de los Grammy 2019?

Artistas de la talla de Ricky Martin, Camila Cabello y BTS se hicieron presentes en la alfombra roja previo a la entrega de los Grammy 2019. La ceremonia, que reconoce lo mejor de la música, premió 84 categorías de la mano de la anfitriona de este año: Alicia Keys.

Del total de categorías, 75 se entregaron en una ceremonia previa llamada “Premier”. La gala se llevó a cabo la noche del 10 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, California. Entre los cantantes que se presentaron en vivo durante el evento se encuentran Cardi B, Lady Gaga y Shawn Mendes.

El rap encabezó las nominaciones de los premios Grammy 2019 con ocho para el rapero Kendrick Lamar, seguido de cerca por Drake. En el ámbito latino, la cantautora argentina Claudia Brant fue reconocida por Mejor Álbum Pop Latino.

Luis Miguel fue uno de los artistas ganadores de la noche en la categoría Mejor Álbum Regional Mexicano. Este sería el sexto Grammy que el Sol de México recibe a sus 48 años. La banda mexicana Zoé fue otra agrupación latina que subió al escenario para recibir la estatuilla a Mejor Álbum Rock Latino.

Te compartimos el listado de ganadores:

We just announced GRAMMY winners in 60+ categories! Watch the 61st GRAMMY Awards telecast tonight at 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT on @CBS for more winner: https://t.co/ylWwqN9jCy #GRAMMYs pic.twitter.com/rxA0WUfoiD

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 11, 2019