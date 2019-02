El escote de Camila Cabello en la alfombra de los Grammy deja ver muy bien sus atributos

La entrega de los Grammy 2019 será un acontecimiento inolvidable para el mundo, pues la presencia latina estará marcada desde el inicio con el show inaugural del cantante boricua Ricky Martin , el reggaetonero colombiano J Balvin , y los cubanos Arturo Sandoval y Camila Cabello.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación ya había anunciado quiénes serían los artistas que abrirían la ceremonia con su espectáculo y los músicos no perdieron el tiempo, pues se pusieron a ensayar de inmediato.

Pero antes, pasaron por la alfombra roja y la que se llevó las miradas fue la bella Camila, quien con su atuendo dejó a más de unos con la boca abierta.

Un ajustado vestido rosado fuerte llamó la atención, pero fue su escote en la espalda que se llevó los aplausos. Este dejaba ver sus atributos a la perfección.

Los fans de la cantante expresaron lo hermosa que se ve con mensajes en las redes sociales.

No entiendo como Camila Cabello no tiene un museo con sus fotos porque es una obra de arte #grammy pic.twitter.com/uo3uubXJaM

Grammy winner or not, she’s a winner in our hearts GO BBYGIRL 💕 @camila_cabello #GRAMMYs pic.twitter.com/or0xd2lsuP

— Justin x Camila (@camila_legendd) February 10, 2019