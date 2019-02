Despiden a Erika Buenfil de Televisa, tras estar 40 años con ellos

Erika Buenfil acaba de pasar a la lista de famosos que pierden la exclusividad con Televisa, y fue ella quien lo confirmó al programa "Ventaneando".

Según reveló, aún apenas está asimilando su nuevo estatus laboral, pues todo ha sido muy rápido.

"No te puedo decir qué se siente porque acaba de suceder. Me sorprende. Estaba en una zona de confort muy arropada y segura, y no es que esté insegura, simplemente estoy libre, como recién divorciada y ahora yo tengo la libertad de andar con quien yo quiera", dijo.