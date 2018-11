La presentadora Aurora Valle revela lo que le hizo sufrir Paty Chapoy en “Ventaneando”

La conductora mexicana Aurora Valle fue uno de los rostros más icónicos del programa “Ventaneando”. Desde 1997 hasta 2006, la presentadora compartió créditos con Paty Chapoy.

Valle no dio ninguna declaración al momento que abandonó el programa. Pero recientemente, salió en defensa de Atala Sarmiento, tras las afirmaciones de su antigua jefa Paty Chapoy.

Hace unos días, la presentadora titular de “Ventaneando”, aseguró que Sarmiento sentía envidia de Jimena Pérez, “La choco”. Dicho hecho fue uno de los supuestos motivos del porqué se retiro de la revista de espectáculos.

Aurora aseguró que Paty no se toma nada bien la renuncia de sus compañeros de trabajo. Asimismo afirmó que antes de dar alguna declaración ante la televisión de los motivos que orillan a sus colaboradores a renunciar, prefiere llamarlos “berrinchudos” y tratarlos mal.

Acusaciones

“Hay gente que le gusta que lo pisen, que los maltraten y los pendejeen, a mí no. No me fui por berrinche, me fui por la gritoneada que me diste delante de dos personas, donde con un dedo me señalabas”, afirmó Aurora.

Valle fue parte del éxito que el programa de espectáculos ha cosechado. La presentadora estuvo presente cuando se dieron a conocer escándalos como el caso de Trevi-Andrade, el video íntimo de Michel Vieth y los problemas de Juan Gabriel con Hacienda.

Cabe resaltar que desde 2007, Valle se integró a las filas de presentadores de “Televisa”. Actualmente forma parte del programa “Intrusos”, en el que comparte créditos con Juan José Origel, Marha Figueroa y Atala Sarmiento.