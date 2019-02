La novia de Edwin Luna "responde" al video de su pasado como bailarina de night club

View this post on Instagram

Según estas imágenes de la mujer que está bailando en el tubo es la prometida del cantante #edwinluna integrante de la #trakalosa #kimberlyflores . Gente que la conoce dice que ella antes de conocer a Edwin se dedicaba bailar en bares de mala muerte en Guatemala, y que siempre descuidó a sus hijos porque según dicen que uno de ellos sufre de autismo.