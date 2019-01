Kim Flores revela detalles del vestido de novia que utilizará en su boda con Edwin Luna

Recientemente, el líder de la Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, dio a conocer la fecha oficial de su boda con la modelo guatemalteca Kim Flores.

Será el próximo 30 de julio cuando se celebré el enlace matrimonial. La boda se pautada para que se lleve a cabo en el estado de Monterrey, México.

En una entrevista exclusiva para la revista “People”, Flores reveló detalles del vestido que utilizará durante el gran día.

“Ya lo están haciendo. Yo tengo uno (vestido) en mente que siempre he querido”, afirmó la modelo guatemalteca.

Asimismo, Kim comentó: “Yo nunca me he casado y decía: ‘la única vez que yo me case va a ser por la iglesia’. Ya que Dios me dio la oportunidad, dije: ‘voy a hacer el vestido de mis sueños’”.

Gran amor

Recordemos que, Edwin Luna le pidió matrimonio a Kim Flores durante la transmisión de uno de los programas de “La Academia”.

Flores compartió que el vestido va a ser “grande y pesado”. “Va a pesar ese vestido porque la verdad es grande, pero no me importa. Va a ser la única vez que lo usaré en mi vida, así que no me importa, aunque me cueste, aunque me canse de traerlo”, agregó Kim.

Fruto del amor de Luna y Flores nació el año pasado la pequeña Gianna.

La pequeña hija de la pareja está por arribar a los seis meses de edad.

Edwin Luna presume constantemente el amor que le tiene a la guatemalteca por medio de sus redes sociales. El cantante, además comparte imágenes junto a su familia.