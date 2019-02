VIDEO: Facundo le lleva serenata a Tom Brady en plena conferencia

Previo al Super Bowl LIII, Tom Brady se presentó ante los medios de comunicación y en plena conferencia de prensa, Facundo le llevó una sorpresa.

El conductor viajó al evento deportivo con el equipo de Los Protagonistas de Azteca.

El presentador mexicano sorprendió a todos los presentes al entonar al la canción "We are the Champions" de la banda británica Queen al ritmo de un ukelele.

La "serenata" con la que lo sorprendió ocurrió cuando el histórico jugador de la NFL respondía los cuestionamientos de los reporteros.

Como es su costumbre, se robo la atención de todos los reporteros, quienes grabaron el momento que más tarde fue compartido en redes sociales.

Por otra parte, el quaterback de los Patriots agradeció el inusual detalle.

Luego de la actuación, la seguridad del lugar procedió a retirarlo de las instalaciones para evitar una nueva interrupción.

De acuerdo con un tuit del periodista Jesús Sánchez, quien estuvo presente en la conferencia, Tom agradeció a Facundo por la canción.

"Muchas gracias por la canción" "Excelente interpretación. Tú deberías estar aquí arriba en el escenario mejor" "Esa fue una excelente película" "Magnífico. Gracias" Todo lo que le dijo Tom Brady a Facundo mientras le cantaba. Es el tipo más educado de la @NFL — Jesús Sánchez (@chuysanchez_) February 1, 2019

Su reacción

Como parte de un reto entre el conductor y su colega Inés Saiz, el asistió a la conferencia para dar la serenata.

Algunos usuarios de las redes sociales criticaron lo que hizo; sin embargo, él respondió a los ataques.

Por medio de su cuenta de Twitter , se mostró molestó por las críticas.

“Agarren la onda, todo es igual en estos eventos. Por 30 segundos de diversión buena vibra se ponen tan erizos? Dejen de hacerse los políticamente correctos, dan hueva”, escribió.

También le dio retuit a algunos comentarios, en uno de ellos se exhortaba a los usuarios a ponerse así de intensos en causas importantes para México.