Filtran video del pasado de la novia guatemalteca de Edwin Luna como bailarina exótica

A finales del mes de julio del 2017, Kim Flores conoció a Edwin Luna y desde ese momento conquistó su corazón, mientras que en las redes fue juzgada como la "roba maridos".

En ese momento el vocalista de La Trakalosa de Monterrey se separaba de la actriz Alma Cero.

La pareja contraerá matrimonio en los próximos meses y en medio de los preparativos sale a la luz un supuesto video de la guatemalteca en su antiguo trabajo.

En el clip aparece la modelo supuestamente como una bailarina exótica en algún centro nocturno del país.

A post shared by Nelssie Carrillo (@nelssie_carrillo) on Jan 31, 2019 at 10:18am PST

View this post on Instagram

Los comentarios no se hicieron esperar y la empezaron a criticarla, hasta la comparan con la ex de su prometido, Alma Cero, a quien le dicen que ella sí es una dama.

Durante una entrevista para “El Diario”, Edwin reveló detalles de su próxima boda con Kim.

El cantante reveló que se casarán el próximo 31 de julio en su natal Monterrey, México. En una entrevista con la revista “People”, dio a conocer más detalles de lo que será su luna de miel.

"La boda es miércoles, yo trabajo jueves, viernes y sábado. Estoy convenciendo a Kim para irnos el lunes. Hay muchos lugares que no conocemos como Japón o Dubai", explicó.

Por su parte, la modelo guatemalteca dio a conocer detalles del vestido de novia que utilizará en el gran día, añadiendo que será "grande y pesado"

"Ya lo estoy haciendo. Yo tengo uno en mente que siempre he querido. Va a ser la única vez que lo use en mi vida, así que no me importa. Aunque me cueste, aunque me canse, es el único vestido que quiero", comentó Flores.