Alma Cero opina sobre la hija de Edwin Luna con la guatemalteca Kim Flores

Tras varios rumores, Edwin Luna confirmó que tenía una relación con la modelo guatemalteca Kim Flores y que inició cuando él todavía estaba con Alma Cero.

Ambos fueron criticados por los usuarios, más la sexy joven porque "provocó" la infidelidad de Luna.

La actriz mexicana ya logró superar el trago amargo que fue su separación y la perdida de su hijo.

Por ello, al ser cuestionada acerca de cómo se sintió por la noticia del nacimiento de la hija de Luna, ella no dudó en expresar lo que en realidad que siente.

"Como mujer obviamente dices: ‘¡ay, me hubiera gustado!’, pero todo es perfecto, Dios todo lo planea perfecto y si soy una mujer creyente de que las cosas se acomodan. Y que, si ese bebito que venía en camino no veía bien, Dios por algo (hace las cosas), me mandó una lección enorme, y claro que se siente, como mujer claro que todo eso te causa dolor, pero un profundo aprendizaje.

La perdida de su hijo

Hace unos meses, la actriz reveló un duro momento en su vida y que involucra a al vocalista de La Trakalosa de Monterrey

En entrevista con Flor Rubio en "Fórmula Espectacular", ella contó que estuvo embarazada del cantante mexicano.

"Yo me embaracé y perdimos el bebé en 2015, Dios sabe porqué hace las cosas porque no me veo hoy por hoy siendo madre soltera otra vez, ya me la eché una vez, fue muy duro".

Alma Cero y Edwin Luna / Foto: Instagram

Estas revelaciones las dio para dar su opinión ante la pregunta de si le molestaba la felicidad de Edwin.