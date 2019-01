FOTOS. ¡En los huesos! Extrema delgadez de Céline Dion preocupa a fans

View this post on Instagram

J’ai eu beaucoup de plaisir à la première boutique éphémère CELINUNUNU à Paris. Si vous avez la chance, venez voir ! – Céline xx… Boutique éphémère CELINUNUNU 27 au 29 janvier 10h à 19h (Fermeture à 16h le 29 janvier) 116 rue de Turenne, Paris . Had a great time at the first CELINUNUNU pop up store in Paris! If you get the chance, check it out. – Céline xxx… CELINUNUNU Pop up store details January 27 – 29 10h – 19h (January 29 closes at 16h) 116 rue de Turenne, Paris . . 📸: @ThomasBraut . #celinununu