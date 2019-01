La conductora mexicana más odiada en las redes por su comentario sobre Yalitza Aparicio

Las polémicas que giran alrededor de Yalitza Aparicio no terminan, pues sigue siendo blanco de diversas críticas que van desde su físico hasta su actuación en la película "Roma".

Ahora fue el turno de la presentadora Elsa Burgos, del programa "Ellas con las Estrellas", quien emitió una opinión en su cuenta de Facebook sobre la participación de la actriz en la cinta de Alfonso Cuarón.

"Ahí les va mi opinión para quien me ha preguntado.

Con esto no demerito el trabajo de NADIE, cada quién sabe cómo y con qué llega a dónde quiere. Pero sinceramente, díganme, les parece espectacular la actuación de Yalitza para el Oscar? ¡Ella no actuó! ¡Ella así es!, ¡Así, habla, así se conduce. Como Cleo!

Al Oscar se llega con una ACTUACIÓN que no tenga nada que ver contigo, una Monster con Charlize Theron, pero no una Yalitza siendo Yalitza. Ahí esta, ya lo escupí, sorry no me maten.

Voy a hacer una nota aclaratoria porque hay mucha gente rasgándose las vestiduras sin entender el punto de esta publicación.

Me gustaría verla en otros papeles, haciendo otros roles, como muchas artistas lo ha hecho y no han alcanzado el renombre de ella. Una aclamada violinista o alguien enferma, que se yo. ¡Algo que la RETE!

Siento que somos una sociedad de doble moral, necesitada de Héroes y figuras y por eso le hicimos grande.

¡Eso no demerita su trabajo! Ni estoy ofendiendo en ningún momento su apariencia física, eso lo hacen ustedes! Al defenderla como si fuera diferente a cualquier otra actriz".

Las reacciones

Su comentario enojó mucho a cientos de mexicanos que la reacción no se hizo esperar y muchos se fueron en contra de ella por medio de las redes.

Burgo tuvo que bloquear a un buen número de usuarios que la agredieron, en defensa de su derecho de no soportar agresiones, y consideró que cientos no entendieron el trasfondo de su mensaje.

Tiempo después de crear polémica hizo un Facebook Live donde dijo:

"No me refería a ser sirvienta, sino que ella es así, igual pudo ser una astronauta u otro papel", y agregó, "yo quería ser calma y nací tormenta".

