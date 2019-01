Galilea Montijo mostró las gotas que usa para que no la afecten las críticas

Tras su repentina salida del programa "Hoy", del viernes pasado, Galilea Montijo mostró un video en las redes sociales sobre unas peculiares gotas con las que enfrenta las críticas.

Fue a través de su Instagram Stories, Inés Goméz Mont publicó un video en donde aparece Gali alistándose en el área de maquillaje y peinado, ahí muestra su secreto.

"Mira lo que me has dado, un me vale madre. Te amo, te amo, miren, me vale madre", dijo sonriente Galilea ante la cámara mientras mostraba un frasco de gotas llamadas, precisamente, "me vale madre".