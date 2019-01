Steve Zahn revelará el éxito y el lado oscuro del boom de Silicon Valley

Silicon Valley fue la cuna de algunas de las personalidades y compañías más influyentes y reconocidas del mundo durante la década del 90.

Allí fue donde también nació el nuevo y repentino fenómeno de millonarios tecnológicos.

Con una combinación de recursos narrativos y entrevistas con los verdaderos protagonistas integradas a un drama guionado, National Geographic presenta la serie "El boom de Silicon Valley", el ascenso meteórico y el estallido catastrófico de la burbuja puntocom.

El actor Steve Zahn, quien interpreta a Michael Fenne el fundador de Pixelon, empresa de ‘streaming’ de video, compartió con Publinews su experiencia durante la producción.

En sus palabras

¿Sabías algo sobre Michael Fenne antes de la serie, qué impresión tuviste cuando escuchaste sobre él y qué cambió cuando te preparaste para el papel?

Lo interesante es que no había mucho sobre él. Hice una búsqueda en Google y fue impresionante, me refiero a que resultó difícil encontrar algo. Luego tuvimos una entrevista con él, después de que fue arrestado.

Eran 15 minutos, pero cuando lo vi me quedé impresionado. Solo ver su imagen y escucharlo hablar fue suficiente para mí. No he estado en contacto con él antes, durante o después. Él está ahí fuera en alguna parte.

¿Qué escena consideras que es la principal de la serie que y que puedes revelar sin spoilers?

El viaje del personaje, que comienza con su nueva vida. El inicio de estas compañías, encontrar un nicho y luego tener éxito hasta cierto punto.

Este tipo tuvo tanto éxito hasta el punto en que se hizo tan grande que la gente comenzó a prestarle atención y fue entonces cuando ocurrió su caída, al ser reconocido comenzó a volverse paranoico.

En una entrevista dijiste que Silicon Valley es como Hollywood para la tecnología. ¿Todavía lo piensas?

Mi opinión al respecto es muy ingenua. Yo nunca he estado allí y es una opinión tan buena como la de cualquiera que no haya estado allí. Sé que ese lugar solo era tierra de cultivo en los años 80 y luego, de la noche a la mañana, creció hasta ser el valle más caro de Estados Unidos. Es el Hollywood de Internet. Es el centro donde todo sucede en el mundo de la tecnología.

¿Por qué crees que es importante, hoy en día, conocer estas historias?

Creo que lo damos por sentado. Miramos esta cosa como si siempre estuviera ahí. Una vez más, todo ha cambiado y sucedió tan rápido y sigue ocurriendo tan rápido que todavía no lo hemos asimilado.

Es interesante verlo desde un ángulo diferente, desde sus inventores en lugar de a los usuarios. Me parece un guión fascinante.

¿Cómo interactúas con la tecnología antes y después de esta serie?

En lo que respecta a mi uso personal, no estoy en las redes sociales, nunca lo he hecho. Cuando surgió Internet, en los años 90, no recuerdo haber estado en una sala de chat. Nuca he estado en uno.

Soy un principiante bastante simple, un tipo de usuario básico de Internet. Lo que significa que lo uso todo el tiempo, para pagar facturas para ver el clima. Eso es lo que soy.

Foto: Twitter

Más detalles

Esta producción presenta la trayectoria turbulenta de tres empresas diferentes cuyos fundadores intentan cambiar el mundo utilizando la nueva tecnología de internet.

Antes de Google, Netscape es el primero en lanzar el navegador comercial y dar inicio a la “guerra de navegadores” contra Microsoft.

Antes de Facebook, theglobe.com es la red social de rápida expansión creada por soñadores en un campus universitario.

Y antes de YouTube, un estafador fugitivo del FBI se reinventa a sí mismo en Silicon Valley para fundar una empresa de streaming de video llamada Pixelon, con un gran auge empresarial y una caída dramática difícil de creer.

La serie está compuesta por seis episodios de una hora, y se estrena el 24 de enero a las 23 horas. Se trata de una combinación pocas veces vista entre un relato guionado y entrevistas con los protagonistas y pioneros reales de internet, cuyas historias son dramatizadas en la serie.