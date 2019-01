Mexicanos muestran su emoción por la nominación de Yalitza Aparicio a los Oscar 2019

Yalitza Aparicio dio una de las mejores noticias para los mexicano, fue nominada al Oscar 2019 como Mejor Actriz por su papel en "Roma".

La actriz competirá con Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (A Star Is Born), Olivia Colman (The Favourite) y Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?).

Además de esta nominación, la cita de Alfonso Cuarón fue nominada en las categorías:

Mejor Diseño de Producción

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Edición y Mezcla de Sonido

Mejor Guión Original

Mejor Director

Mejor Película Extranjera

Mejor Película

Congratulations to the Leading Actress nominees #OscarNoms pic.twitter.com/Xt48ySqzE2 — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2019

Para ser la primera vez que ella actúa en una película, la oaxaqueña ha acaparado los titulares y se ha llevado los aplausos de los críticos.

Ya ganó el Hollywood Film Awards en la categoría nueva actriz, además de tener nominaciones como en los Gotham Awards en la categoría de actriz de revelación, en los Critic´s Choice Awards, en la categoría de mejor actriz.

Esta nueva nominación ha generado euforia y emoción en sus compatriotas, quienes le han enviado sus felicitaciones por medio de las redes sociales.

Lo logró 🌟 Yalitza Aparicio, la protagonista de #Roma, acaba de ser nominada como Mejor Actriz en los #Oscars. Acá te contamos cosas importantes sobre esta estrella. pic.twitter.com/cpc7Z20QaH — AJ+ Español (@ajplusespanol) January 22, 2019

¡No te pueo creer!!! No puedo de la emoción. Qué maravilla @ROMACuaron con diez nominaciones, @YalitzaAparicio chingona entre chingonas, Eugenio Caballero, Tiburón, Anna, Luis Rosales, Edgarsinho, chidos, genios todos. En especial nuestro xarnal @alfonsocuaron Te quiero mucho. — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) January 22, 2019

Yo x ella me transformó en alcohol para evaporarme en su interior… pic.twitter.com/139luCpffv — Jorge Antonio Cabrera (@Antonio36293822) January 22, 2019

What a wonderful surprise to see #Roma lead actress, Yalitza Aparicio, nominated to the #Oscars2019! ¡Qué grata sorpresa ver a la actriz principal de #Roma, Yalitza Aparicio, nominada a los #Oscar2019! — AJ Batch (@AJBatch) January 22, 2019

La apuesta por la diversidad en la Academia de los Oscar tiene sus buenos frutos. Roma , Lady Gaga, Cold War..y la imponente Yalitza Aparicio..un rostro autenticamente latinoamericano!#Oscars #Roma pic.twitter.com/Nu6mJRo4ai — Aramis V. (@v_aramis) January 22, 2019

@YalitzaAparicio es una belleza, una mujer humilde, así… TODA UNA MEXICANA, belleza de mujer. Yalitza Aparicio bienvenida a México. ¡ERES HUMILDE! !Que dios te bendiga mi chiquita! ¡Yali! ¡Yali! ¡Yali! — influencer de la gripa (@ericksan_) January 22, 2019

Lo único que quería era levantarme con la noticia de que Yalitza está nominada para mejor actriz. Bueno, Yalitza Aparicio está nominada al Oscar para mejor actriz ✨ — Ire Franco (@IreFrancoDG) January 22, 2019

Felicidades @YalitzaAparicio @alfonsocuaron @MarDeTavira y a todos los que nos regalaron ROMA. Qué gran orgullo verlos representando lo mejor de México en los Oscares 👏👏👏👏👏👏👏👏 — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) January 22, 2019

Ha roto los estereotipos

En diciembre protagonizó una espectacular portada para la revista Vogue México, titulada "Una estrella ha nacido" y que además traducía esa expresión al mixteco (idioma que su personaje habla en la cinta).

Las redes sociales no tomaron con agrado esta publicación y la llenaron de adjetivos racistas como: Fea o prieta.

La vida de esta oaxaqueña pasó de la discreción de su hogar en Tlaxiaco a las pantallas del cine. Apartada de los reflectores, damos eco a la voz de una mujer tan genuina que es capaz de opacar a las mismas estrellas: Yalitza Aparicio. #YalitzaEnVogueMx #Vogue20 pic.twitter.com/94WVD10f4i — Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) December 17, 2018

Desde que se estrenó el largometraje, Yalitza ha sorteado todo tipo de insultos cada vez que aparecía en una revista de moda.

La mujer del momento: Yalitza Aparicio pic.twitter.com/00T3rpRsjj — en marco (@marcoornels) January 17, 2019

¿La razón? No ajustarse a los clichés de las mujeres aparecen en las revistas de moda. Sin embargo, a la joven tampoco le han faltado defensores.

Ella está consciente de que su aparición en este tipo de publicaciones ha roto estereotipos. Tal y como declaró en uno de los vídeos de Vogue'