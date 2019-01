"Roma" consigue siete nominaciones en los premios BAFTA 2019

La película "Roma" se ha vuelto un fenómeno mundial y la ha colocado como una de las favoritas en los premios BAFTA 2019.

Esta mañana recibió siete nominaciones, ente ellas Mejor Película y Mejor Película de Habla no Inglesa, en la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

La cinta competirá contra "A Star Is Born" de la protagonista Lady Gaga, además de "BlackKklansman", "The Favourite" y "Green Book".

Estos son los premios más importantes de cine en la industria británica.

La ceremonia, que se lleva a cabo previa a los premios Oscar, vivirá su edición número 72 el próximo 10 de febrero.

Más detalles

En otras de las categorías en las que Alfonso Cuarón participa se encuentran además como mejor director, guion original, fotografía, edición y diseño de producción.

De llevarse el galardón como mejor director, esta sería la segunda ocasión que lo toma en dicha categoría ya que el primero llegó con "Gravity", en el 2014, cuyo filme también le valió una estatuilla como "Mejor película" en estos mismos premios.

"The Favourite", sobre la vida de la reina Ana de Inglaterra en el siglo XVIII, es la cinta que figura como la favorita, con 12 nominaciones.

En la categoría de mejor actriz figuran:

Glenn Close por su papel en "The Wife"

Lady Gaga por su trabajo con Bradley Cooper por el remake de "A Star is born"

Melissa McCarthy por "Can You Ever Forgive Me?"

Olivia Colman, que ganó un Globo de Oro, por "The Favourite"

Viola Davis por su interpretación en "Widows".

Following up on the Golden Globe win, Glenn Close now has a truly deserved @BAFTA nomination for a her stunning performance in The Wife! Congratulations Glenn!🏆 #Bafta https://t.co/pRJSEaEbK5 pic.twitter.com/IuV9pCttPH — Team Picturehouse (@picturehouses) January 9, 2019

Los nominados a mejor actor son: