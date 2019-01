Roma: Primera cinta de Netflix en ser nominada a Mejor Película en los Oscar

Roma, la obra de Alfonso Cuarón, sigue haciendo historia y se convierte en la primera película de Netflix en conseguir una nominación en la categoría de "Mejor Película" en los premios Oscar.

Las producciones originales de la empresa vía streaming se llevaron un premio de la Academia el año pasado como Mejor Documental, con "Ícaro".

Sin duda el la compañía sabía el prestigio y los beneficios que obtenía al comprar los derechos de distribución de esta cinta, que obtuvo 10 nominaciones en la edición de este año.

#OscarNoms morning! Tune in to see this year’s nominees.

https://t.co/H3zRKBtXVl

— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2019