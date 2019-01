10YearsChallenge A cantante mexicano lo comparan con vagabundo y cierra su Twitter

Esta semana ha sido tendencia el #10YearsChallenge, miles de personas y celebridades comparaban sus fotos actuales con las de 2009.

Sin embargo, este divertido reto no le agradó al cantante León Larregui y cerró su Twitter.

¿Por qué? Un usuario de la red social hizo un meme donde se burla del challenge del vocalista de "Zoé" y en vez de poner una imagen reciente lo colocó disfrazado de vagabundo.

La broma molestó al intérprete que no dudó en responder a tuitero.

"Por eso el mundo está mal. Por imbéciles como tú. No me molesta que compares con un homeless. Me da orgullo. Me siento más identificado con él que con tarados como tú”, escribió y luego cerró su cuenta en Twitter.