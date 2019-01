Daniel Bisogno sorprende con cirugía en la cara para lucir más joven y así quedó

Daniel Bisogno aprovechó las vacaciones de diciembre para someterse a una cirugía estética y así, lucir mucho más joven.

Tras varios días ausente de "Ventaneando", los fans se preguntaron la razón. En un principio, y en tono de broma, él dijo que había sufrido una parálisis facial por culpa de los constantes regaños que supuestamente le dio Pati Chapoy.

Se encontraron y 😱😱😱😱 ¿qué pasó? pic.twitter.com/hrEagnDUcn — Ventaneando oficial (@Ventaneandouno) January 3, 2019

Pero para evitar malos entendidos y chismes, el polémico conductor decidió aclararlo todo.

"Tenía un problema con mis párpados, uno estaba más largo que el otro y decidí operarme, por lo tanto no debería estar aquí, pero aquí estoy…", comentó.

Pues si, si me los operé, tiene la información @TVNotasmx ya verán que muñecazo les va a quedar! 😜 pic.twitter.com/dcJrZQczRg — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) January 15, 2019

Pocas horas habían pasado desde que reveló la noticia y los fans comenzaron a burlarse de él comparándolo con algunas personalidades de la pantalla chica que se han hecho operaciones como la actriz Merle Uribe, el cantante Emmanuel e incluso con el famoso astrólogo Walter Mercado.

A diferencia de muchos, el conductor tomó con humor las bromas y memes al señalar que es parte del oficio "aguantar vara".

¿Problemas en el set?

Hace unos días Pati Chapoy arremetió contra Daniel por equivocarse en varias ocasiones en pleno programa, mientras le hacían una entrevista a Rebecca Jones, quien estuvo a punto de ser atropellada por una vecina.

El conductor no entendió la situación y le dijo a la actriz que ella había provocado el incidente al no ponerlo en modo estacionamiento, señalando: "No le pusiste parking, Rebecca".

Sus compañeros lo corrigieron, pues la actriz dijo que su vecina era la propietaria de la unidad accidentada.

Momentos después hizo un comentario erróneo, pues él confundió a la vecina de la actriz con un hombre.

Chapoy, molesta con las equivocaciones del presentador , le pidió que se callara:” ¡Ay Daniel! A ver, momento, momento. Rebecca mejor… tú ya cállate Daniel ¿eh? Rebecca, por favor explica todo esto”.

Rebecca volvió a contar su historia a la par del video y así pudieron terminar con la historia.