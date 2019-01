VIDEO. Rebecca Jones se salvó de morir en aparatoso accidente automovilístico

View this post on Instagram

Hace tiempo que di gracias infinitas a Dios por siempre, toda mi vida, mandar ángeles a cuidarme. Sin duda ayer se manifestaron de nuevo y me levantaron milagrosamente y separaron de una posible muerte. De esos accidentes “freak” que en 2 segundos te pueden cambiar la vida. Sin duda tengo un ejercito de ángeles fuertes y poderosos que me cuidan y me salvan cuando me he acercado a la muerte #graciasdios #segundos#gracias#angeles #9 #freakaccident #vida #aquiseguimos #afortunada #muyafortunada