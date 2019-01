Consuelo Duval se va con todo en las redes y le reclama a Eugenio Derbez

Hace unos días fue el cumpleaños de Consuelo Duval y muchas personalidades del medio artístico le escribieron decenas de felicitaciones.

Sin embargo, uno brilló por su ausencia y fue Eugenio Derbez, con quien lleva una amistad de años.

Por eso, la actriz decidió hacer pública su molestia al divertido estilo de Federica Dávalos de P. Luche.

"La gente rumora INSECTO!!! Las mujeres dicen que ya no te importo cucaracha de cocina económica, los hombres se me acercan y me acosaaan ANIMAAAAAL… y todo porque al sacacopias de mi marido se le olvidó mi cumpleaños!! BRAVO LUDOVICO!! Eres un esposo ejemplar, lombríz de aguapuerca", publicó.

La publicación estuvo acompañada con un par de imágenes del famoso programa cómico, "La Familia P. Luche", donde aparecen Federica y Ludovico en una de sus acostumbradas peleas.

Su desaparición

La ausencia del actor y productor de las redes sociales es porque se fue de vacaciones con su familia y tenían prohibido utilizar sus celulares.

Fue él mismo quien lo reveló hace unos días en un Facebook Live, en donde reveló que todos estarían ausentes de sus cuentas para poder convivir como familia.

En el clip se puede ver a todos los integrantes, incluido Eduardo, hijo que procreó con Victoria Ruffo, asegurando que será algo muy divertido.